На случай ЧС. Что собрать в аптечку для всей семьи – список

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендованный состав аптечки на четырех человек

Минздрав объяснил, как собрать аптечку на 4 человека. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам рекомендовали укомплектовать аптечки, которые могут оказаться необходимыми в случае любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Опубликованные рекомендации предусмотрены на четыре человека.

Что взять в аптечку на случай ЧС

Перчатки нестерильные – 4 пары;

Атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви – 1;

Бинт марлевый стерильный и нестерильный разных размеров – 5;

Бинт эластичный разных размеров – 2;

Гидрогелевая противоожоговая повязка/бинт (не менее 10х10 см) – 2;

Термоодеяло на полиэтиленовой основе – 1;

Термометр (не ртутный и в защитном футляре) – 1;

Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж") – 2,

Гипотермический пакет – 1,

Повязка (щиток) на глаз – 1,

Пластырь бактерицидный разных размеров – 25,

Лейкопластырь на нетканой основе длиной 3-5 м, шириной 3-5 см) – 1;

Салфетки стерильные марлевые – 10;

Косынка медицинская перевязочная для иммобилизации конечностей – 2;

Гормональная мазь – 1;

Антисептик на водной основе – 1, спиртовой – 1;

Обезболивающее/жаропонижающее средство – 1 упаковка,

Энтеросорбент – 1 упаковка;

Таблетки для обеззараживания воды – 1 упаковка,

Скотч армированный – 1;

Маркер для нанесения информации водостойкий – 1.

Как правильно складывать и использовать аптечку

Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.

Гормональная мазь необходима при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.

Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода, "зеленку", перекись водорода.

Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики.

Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен или парацетамол.

Для детей предусмотрите наличие обезболивающего или жаропонижающего в суспензии/супозиториях.

Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее.

Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников.

В аптеке должен быть запас лекарств, принимаемых на постоянной основе.

Для людей с артериальной гипертонией или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

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