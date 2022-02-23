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На случай ЧС. Что собрать в аптечку для всей семьи – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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23 февраля, 14:22
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Министерство здравоохранения опубликовало рекомендованный состав аптечки на четырех человек
Минздрав объяснил, как собрать аптечку на 4 человека.
Минздрав объяснил, как собрать аптечку на 4 человека. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам рекомендовали укомплектовать аптечки, которые могут оказаться необходимыми в случае любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Опубликованные рекомендации предусмотрены на четыре человека.

Что взять в аптечку на случай ЧС

  • Перчатки нестерильные – 4 пары;
  • Атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви – 1;
  • Бинт марлевый стерильный и нестерильный разных размеров – 5;
  • Бинт эластичный разных размеров – 2;
  • Гидрогелевая противоожоговая повязка/бинт (не менее 10х10 см) – 2;
  • Термоодеяло на полиэтиленовой основе – 1;
  • Термометр (не ртутный и в защитном футляре) – 1;
  • Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж") – 2,
  • Гипотермический пакет – 1,
  • Повязка (щиток) на глаз – 1,
  • Пластырь бактерицидный разных размеров – 25,
  • Лейкопластырь на нетканой основе длиной 3-5 м, шириной 3-5 см) – 1;
  • Салфетки стерильные марлевые – 10;
  • Косынка медицинская перевязочная для иммобилизации конечностей – 2;
  • Гормональная мазь – 1;
  • Антисептик на водной основе – 1, спиртовой – 1;
  • Обезболивающее/жаропонижающее средство – 1 упаковка,
  • Энтеросорбент – 1 упаковка;
  • Таблетки для обеззараживания воды – 1 упаковка,
  • Скотч армированный – 1;
  • Маркер для нанесения информации водостойкий – 1.

Как правильно складывать и использовать аптечку

  • Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.
  • Гормональная мазь необходима при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.
  • Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода, "зеленку", перекись водорода.
  • Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики.
  • Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен или парацетамол.
  • Для детей предусмотрите наличие обезболивающего или жаропонижающего в суспензии/супозиториях.
  • Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее.
  • Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников.
  • В аптеке должен быть запас лекарств, принимаемых на постоянной основе.
  • Для людей с артериальной гипертонией или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

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