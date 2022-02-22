На случай эвакуации. Что должно быть в аптечке во время ЧС – список

Во время чрезвычайной ситуации у украинцев в "экстренном чемодане"должна быть аптечка, где будут собраны препараты в соответствии потребностями. Также необходимо заранее проверить их срок годности.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Что обязательно должно быть в аптечке
Спасатели утверждают, аптечку нужно собирать в соответствии с вашими потребностями, однако там также должны быть:
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- спирт (сухой и медицинский, а также антисептические средства для дезинфекции),
- резиновые перчатки,
- клапан с пленкой для восстановление дыхания,
- травматические ножницы,
- лекарства, которыми вы пользуетесь,
- салфетки и пластыри,
- ткань, которой можно будет зафиксировать конечность пострадавшему,
- средства для остановки кровотечения.
Что делать, если услышали сирену в вашем городе
Если в городе звучит сигнал "Внимание всем", украинцам нужно как можно быстрее включить телевидение или радио, поскольку там озвучат дальнейшие указания для людей.
Спасатели дали краткую инструкцию для украинцев:
- Включите телевидение или радио – информация передается информационными телеканалами на протяжении пяти минут после сигнала.
- Сосредоточьтесь. Внимательно слушайте все инструкции и выполняйте их.
- Следите за ситуацией – не выключайте телевизор или радио, чтобы не пропустить новых указаний.