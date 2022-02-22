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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На случай эвакуации. Что должно быть в аптечке во время ЧС – список

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 13:03
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Спасатели напоминают, что необходимо проверить срок годности всего содержимого
Есть перечень вещей, которые обязательно должны быть в аптечке / Коллаж "Сегодня"
Есть перечень вещей, которые обязательно должны быть в аптечке / Коллаж "Сегодня"

Во время чрезвычайной ситуации у украинцев в "экстренном чемодане"должна быть аптечка, где будут собраны препараты в соответствии потребностями. Также необходимо заранее проверить их срок годности.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Что обязательно должно быть в аптечке

Спасатели утверждают, аптечку нужно собирать в соответствии с вашими потребностями, однако там также должны быть:

  • спирт (сухой и медицинский, а также антисептические средства для дезинфекции),
  • резиновые перчатки,
  • клапан с пленкой для восстановление дыхания,
  • травматические ножницы,
  • лекарства, которыми вы пользуетесь,
  • салфетки и пластыри,
  • ткань, которой можно будет зафиксировать конечность пострадавшему,
  • средства для остановки кровотечения.

Что должно быть в аптечке во время ЧС. Фото: ГСЧС Украины
Что должно быть в аптечке во время ЧС. Фото: ГСЧС Украины

Что делать, если услышали сирену в вашем городе

Если в городе звучит сигнал "Внимание всем", украинцам нужно как можно быстрее включить телевидение или радио, поскольку там озвучат дальнейшие указания для людей.

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Спасатели дали краткую инструкцию для украинцев:

  1. Включите телевидение или радио – информация передается информационными телеканалами на протяжении пяти минут после сигнала.
  2. Сосредоточьтесь. Внимательно слушайте все инструкции и выполняйте их.
  3. Следите за ситуацией – не выключайте телевизор или радио, чтобы не пропустить новых указаний.

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