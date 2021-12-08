На случай вторжения России: что нужно иметь в спасательном чемодане, если будут проводить эвакуацию (список)

Россия непредсказуема и может напасть в любое время

У Путина уже есть план по полномасштабному вторжению России на Украину/Коллаж: Сегодня

Украине грозит полномасштабное вторжение России уже в начале 2022 года. Уже даже появился план, как Путин планирует начать масштабное нападение. Из-за этого в столице на всякий случай проверяют укрытия. Людям в случае угрозы нужно быть готовыми.

Тревожный чемодан

Когда существует вероятность эвакуации из-за военных действий, нужно иметь готовым тревожный чемодан — минимальный набор одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов и пищевых продуктов.

Реклама

Лучше всего собирать вещи в рюкзак, так он будет удобен, если придется продолжать эвакуацию пешком. Складывать вещи нужно так, чтобы вес распределился равномерно, а вам было легко найти необходимое.

Набор вещей на случай чрезвычайной ситуации

Оригиналы всех важных документов (паспорт, свидетельства о рождении детей, автомобильные права, пенсионное удостоверение, правоустанавливающие документы на недвижимость и т. д). Соберите заранее и упакуйте в водонепроницаемую упаковку. Документы упаковать нужно так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких); Копии документов, которые перечислены выше; Банковские карты и небольшой запас наличных; Дубликаты ключей от дома и авто; Карта местности и доведенный до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи; Устройства связи, предоставляющие доступ к информации; Фонарик с запасными батарейками для него; Компас и часы. Лучше водонепроницаемые; Нож складной универсальный. Также не стоит забывать о спичках или зажигалке. Сигнальные средства (свисток); Рулон широкого скотча; Шнур синтетический, диаметр 4-5 мм, длина — 20 м; Блокнот и карандаш; Нитки и иглы; Аптечка первой необходимости (бинт, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства против аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках); Одежда (нижнее белье, носки, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик и удобная обувь по сезону); Гигиенические средства (зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок сухих салфеток, влажные салфетки). Женщинам — средства личной гигиены; Принадлежности для детей; Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик); Запас еды на несколько дней. Все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится. Питьевая вода на первое время.

Угроза вторжения РФ

Читайте также