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На случай вторжения России: что нужно иметь в спасательном чемодане, если будут проводить эвакуацию (список)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
8 декабря, 06:00
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Россия непредсказуема и может напасть в любое время
У Путина уже есть план по полномасштабному вторжению России на Украину/Коллаж: Сегодня
У Путина уже есть план по полномасштабному вторжению России на Украину/Коллаж: Сегодня

Украине грозит полномасштабное вторжение России уже в начале 2022 года. Уже даже появился план, как Путин планирует начать масштабное нападение. Из-за этого в столице на всякий случай проверяют укрытия. Людям в случае угрозы нужно быть готовыми.

Тревожный чемодан

Когда существует вероятность эвакуации из-за военных действий, нужно иметь готовым тревожный чемодан — минимальный набор одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов и пищевых продуктов.

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Лучше всего собирать вещи в рюкзак, так он будет удобен, если придется продолжать эвакуацию пешком. Складывать вещи нужно так, чтобы вес распределился равномерно, а вам было легко найти необходимое.

Набор вещей на случай чрезвычайной ситуации

  1. Оригиналы всех важных документов (паспорт, свидетельства о рождении детей, автомобильные права, пенсионное удостоверение, правоустанавливающие документы на недвижимость и т. д). Соберите заранее и упакуйте в водонепроницаемую упаковку. Документы упаковать нужно так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких);
  2. Копии документов, которые перечислены выше;
  3. Банковские карты и небольшой запас наличных;
  4. Дубликаты ключей от дома и авто;
  5. Карта местности и доведенный до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи;
  6. Устройства связи, предоставляющие доступ к информации;
  7. Фонарик с запасными батарейками для него;
  8. Компас и часы. Лучше водонепроницаемые;
  9. Нож складной универсальный. Также не стоит забывать о спичках или зажигалке.
  10. Сигнальные средства (свисток);
  11. Рулон широкого скотча;
  12. Шнур синтетический, диаметр 4-5 мм, длина — 20 м;
  13. Блокнот и карандаш;
  14. Нитки и иглы;
  15. Аптечка первой необходимости (бинт, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства против аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках);
  16. Одежда (нижнее белье, носки, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик и удобная обувь по сезону);
  17. Гигиенические средства (зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок сухих салфеток, влажные салфетки). Женщинам — средства личной гигиены;
  18. Принадлежности для детей;
  19. Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик);
  20. Запас еды на несколько дней. Все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится. Питьевая вода на первое время.

Угроза вторжения РФ

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