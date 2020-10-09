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На смену дождям придет солнечная погода: прогноз на 9 октября

9 октября, 07:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 9 октября, ожидается преимущественно солнечная погода. Только в Одессе пройдет дождь.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, прохладнее всего будет в западных областях страны. Там температура воздуха составит 15-19 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 12 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха на востоке страны установится на уровне 19-23 градусов с отметкой плюс, а на севере – 19-21 градусов.

На юге страны будет немного теплее. Там воздух прогреется до 23 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень, из-за которого в некоторых местах по городу собрались огромные лужи.

Также напомним, в Ивано-Франковске ликвидируют последствия непогоды. Недавно в городе прошел мощный ливень с порывами сильного ветра. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

А в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются, что улицы превратились в полноводные реки из-за плохой работы ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

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