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На СНБО рассмотрят новые санкции против режима Лукашенко

30 июля 2021 11:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Недавно Кабмин одобрил санкционный список и передал его на СНБО, но Гончаренко предлагает присоединиться Украине к санкциям Евросоюза

Украина готовит "сюрприз" режиму Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

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Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит возможность введения Украиной новых санкций против Беларуси, присоединившись к соответствующему решению Европейского Союза.

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Об этом говорится в ответе главы Офиса президента Андрея Ермака на соответствующий запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

"Пришел ответ из ОП на мое ходатайство о необходимости присоединиться к новым экономическим санкциям ЕС против Беларуси, которое я подал как председатель межфракционного объединения "За демократическую Беларусь". Этот вопрос будет рассмотрен на СНБО, возможно даже сегодня на выездном заседании в Донецкой области", – написал нардеп в Telegram.

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  • В мае власти Беларуси принудительно заставили сесть в Минске иностранный самолет авиакомпании Ryanair ради задержания журналиста Романа Протасевича, что шокировало международное сообщество.
  • В ответ США сначала ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций.
  • ЕС 21 июня ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко. Они включают запрет на белорусские нефтепродукты и калийную продукцию, на кредиты, размещение ценных бумаг и страхования для белорусского режима, табак и табачные изделия и тд.
  • 7 июля Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси, санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Ограничения предлагается ввести в отношении белорусских физлиц на три года.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Лукашенко назвал "фейком" принудительную посадку самолета Ryanair.

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