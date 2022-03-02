На Тернопольщине хоронят Героя Украины, погибшего в Геническе

На похороны Виталия Скакуна пришли тысячи человек

Виталий Скакун погиб, сопротивляясь агрессору / Фото: "Сегодня"

Сегодня, 2 марта, в Тернопольской области хоронят Героя Украины Виталия Скакуна,25-летнего сапера морской пехоты из Бережан, героически погибшего при взрыве моста в Геническе. На похороны пришли более пяти тысяч человек из Бережан и окрестных сел, сообщает корреспондент "Сегодня".

Похороны Виталия Скакуна / Фото: "Сегодня"

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Напомним, сапер инженерно-саперного отделения отдельного батальона отдельной бригады морской пехоты героически погиб 24 февраля, когда вызвался взорвать Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение вражеской танковой колонны. Виталий Скакун заминировал важный стратегический объект, но вовремя уйти не успел. По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост.

Похороны Виталия Скакуна / Фото: "Сегодня"

Виталий Скакун родился 19 августа 1996 в городе Бережаны Тернопольской области. У него остались родители.

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Похороны Виталия Скакуна / Фото: "Сегодня"

Ситуация в Украине 2 марта