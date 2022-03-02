На Тернопольщине хоронят Героя Украины, погибшего в Геническе

Сегодня, 2 марта, в Тернопольской области хоронят Героя Украины Виталия Скакуна,25-летнего сапера морской пехоты из Бережан, героически погибшего при взрыве моста в Геническе. На похороны пришли более пяти тысяч человек из Бережан и окрестных сел, сообщает корреспондент "Сегодня".
Напомним, сапер инженерно-саперного отделения отдельного батальона отдельной бригады морской пехоты героически погиб 24 февраля, когда вызвался взорвать Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение вражеской танковой колонны. Виталий Скакун заминировал важный стратегический объект, но вовремя уйти не успел. По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост.
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Виталий Скакун родился 19 августа 1996 в городе Бережаны Тернопольской области. У него остались родители.
Ситуация в Украине 2 марта
- Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.
- В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.
- В результате нового обстрела центра Харькова, который произошел 2 марта утром, погибли четыре человека, еще девять были ранены.
- В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдаются ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.
- Глава Николаевской ОГА сообщил о высадке вражеского десанта.
- Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта.