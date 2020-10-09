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На трассе Киев – Чернигов столкнулись фуры: есть жертвы

9 октября, 20:35

Кравченко Ольга , Игорь Тимофеев

Полиция выясняет, по какой причине один из грузовиков выскочил на встречку

На трассе Киев – Чернигов произошло смертельное ДТП: там лоб в лоб столкнулись фура с прицепом и зерновоз. Один из водителей погиб, второй был госпитализирован с тяжелейшими травмами.

Об этом с места трагедии сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Авария случилась в районе села Гарбузин Козелецкого района Черниговской области, расположенном километрах в 60 от городской черты Киева.

/ Фото: Сегодня

От мощнейшего удара зерновоз выбросило за пределы проезжей части, а седельный тягач перекрыл чужую полосу движения, поэтому проезд там был осложнен. На месте происшествия работает полиция, которая выясняет, почему фура вылетела на встречную полосу.

Напомним, это не первое страшное ДТП в той местности. В ноябре 2017-го в Козелецком районе на трассе Киев – Чернигов автомобиль Volkswagen Caddy насмерть сбил женщину с двумя малолетними детьми.

Также напомним, что 2 октября на выезде из города Носовка Черниговской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Там автомобиль Infinity, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил КамАЗу, что привело к столкновению.

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ДТП грузовик фура Черниговская область смертельное ДТП Козелец зерновоз

Источник: Сегодня

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