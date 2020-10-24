На трассе Киев-Чоп в ДТП погибли три человека (фото, видео)

Скончались 73-летняя пассажирка Renault, водитель Peugeot и его 34-летний пассажир

В пятницу вечером, 23 октября, во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

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Об этом сообщает Нацполиция.

Установлено, что водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Scenic.

"Водитель автомобиля Peugeot, 32-летний львовянин не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Scenic, за рулем которого находился 65-летний житель Львова", – сообщили в Нацполиции.

Реклама Фото: Нацполиция

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В результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончались 73-летняя пассажирка Renault, водитель Peugeot и его 34-летний пассажир.

Водитель Renault сейчас находится в больнице.

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Ранее мы писали о том, что в Харьковской области произошло лобовое столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Toyota. В результате ДТП погибли два человека.

Также сообщалось, что в Харькове иномарка слетела с моста в реку.

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