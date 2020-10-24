Українська
$ 28,27
33,41
  1. Последние новости Украины

На трассе Киев-Чоп в ДТП погибли три человека (фото, видео)

24 октября, 01:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Скончались 73-летняя пассажирка Renault, водитель Peugeot и его 34-летний пассажир

В пятницу вечером, 23 октября, во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Реклама

Об этом сообщает Нацполиция.

Установлено, что водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Scenic.

"Водитель автомобиля Peugeot, 32-летний львовянин не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Scenic, за рулем которого находился 65-летний житель Львова", – сообщили в Нацполиции.

Фото: Нацполиция
Реклама

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В тренде
МИД Украины выразил протест России из-за археологических раскопок в Крыму

В результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончались 73-летняя пассажирка Renault, водитель Peugeot и его 34-летний пассажир.

Водитель Renault сейчас находится в больнице.

Реклама

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области произошло лобовое столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Toyota. В результате ДТП погибли два человека.

Также сообщалось, что в Харькове иномарка слетела с моста в реку.

Реклама

ДТП столкновение Toyota Киев - Чоп Renault
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В
В "красную зону" попали еще три областных центра Украины: новая карта карантинаУкраина
Зеленский объяснил, что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеров
Зеленский объяснил, что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеровПолитика
Сообщайте о
Сообщайте о "гречкосействе": Венедиктова накануне выборов обратилась к украинцамУкраина
Зеленский упрекнул Кернеса за ситуацию с коронавирусом в Харькове
Зеленский упрекнул Кернеса за ситуацию с коронавирусом в ХарьковеПолитика
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийствеДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять