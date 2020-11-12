На трассе Одесса-Рени авто вылетело на встречную полосу – есть жертвы

В ДТП погибли два человека

В среду, 11 ноября, на автодороге Одесса-Рени между селами Баштановка и Спасское произошло ДТП, погибли два человека.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, водитель "Peugeot", не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "Chevrolet".

От полученных травм водители обоих автомобилей – 40-летний мужчина и 49-летняя женщина погибли.

С травмами головы и переломом ноги госпитализировали пассажирку "Chevrolet".

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Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: Нацполиция В тренде Какие операции отменили на самом деле: все нюансы и исключения

Фото: Нацполиция

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Также мы писали о том, что на Одесской трассе возле села Гребенки Васильковского района произошло ДТП.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Богатырской водитель легковушки не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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