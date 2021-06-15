На Троицу жара до +30 и почти без дождей: прогноз погоды до конца недели

Середина недели будет еще дождливой, а вот на выходных нас ждет настоящее лето, можно даже будет идти на пляж

В ближайшие дни циклон еще изрядно подмочит Украину дождями, но ближе к выходным погода начнет налаживаться, а на Троицу, 20 июня, украинцев ждет много солнца, жара и практически без дождей.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В среду, 16 июня, во всех областях дожди, грозы, но будет очень тепло: в западных, южных и частично центральных областях 22-26 градусов, на востоке, севере и в Киевской области до +28.

В четверг, 17 июня, на западе, севере, в Житомирской, Винницкой и Киевской областях дожди прекратятся. В остальных регионах будет мокро. Температура воздуха 24-28 градусов.

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В пятницу, 18 июня, дожди ожидаются на юге, востоке, в Днепропетровской и Кировоградской областях. Температура 26-28 градусов, на западе до 27-29, на Закарпатье до +31.

В субботу, 19 июня, дожди практически прекратятся. Капать будет только на юге Украины. По всей стране 27-29 градусов, на Закарпатье до +31. В Киеве без осадков, солнце и до +29.

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В воскресенье, 20 июня, Троица будет жаркой: снова 27-29 тепла и практически везде солнце. Только на юге синоптики обещают дожди с грозами.

Как сообщали новости "Сегодня", посреди лета Карпаты засыпало снегом.

Также мы писали, что 12 июня в Одессе ливень затопил город. Ливневки не справились с такой нагрузкой, из-за чего залило несколько центральных улиц в центре города.

Смотрите в нашем сюжете, как мощный град накрыл Днепр: