Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На учениях "Запад-2021" задействуют 200 тысяч солдат РФ: в Беларуси заявили об угрозе для Украины

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
10 сентября, 23:54
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

На территории Беларуси Россия расширяет военное присутствие – это является как серьезной угрозой для независимости и суверенитета Беларуси, так и для суверенитета Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр культуры Беларуси (2009-2012 г.), член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко.

Реклама

Он отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко проводит гибридную войну рядом с государствами ЕС: Латвией, Литвой и Польшей.

"Сейчас мы видим проведение самых масштабных учений "Запад-2021"... Там может находится до 200 тысяч солдат, офицеров вооруженных сил Российской Федерации", – добавил Латушко.

В виде учений появились два военно-боевых центра.

Реклама

"Один из них в городе Гродно. Это зенитно-ракетные войска России. Вторая учебная база в Барановичах. Это авиаполк Су-30. Они уже, как я понимаю, находятся возле государственной границы Беларуси и Украины, в 70 км от границы находится город Киев. Это очень существенная угроза для безопасности Украины", - добавил Латушко.

Новость дополняется...

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
3 615 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять