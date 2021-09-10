На учениях "Запад-2021" задействуют 200 тысяч солдат РФ: в Беларуси заявили об угрозе для Украины

На территории Беларуси Россия расширяет военное присутствие – это является как серьезной угрозой для независимости и суверенитета Беларуси, так и для суверенитета Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр культуры Беларуси (2009-2012 г.), член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко.

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Он отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко проводит гибридную войну рядом с государствами ЕС: Латвией, Литвой и Польшей.

"Сейчас мы видим проведение самых масштабных учений "Запад-2021"... Там может находится до 200 тысяч солдат, офицеров вооруженных сил Российской Федерации", – добавил Латушко.

В виде учений появились два военно-боевых центра.

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"Один из них в городе Гродно. Это зенитно-ракетные войска России. Вторая учебная база в Барановичах. Это авиаполк Су-30. Они уже, как я понимаю, находятся возле государственной границы Беларуси и Украины, в 70 км от границы находится город Киев. Это очень существенная угроза для безопасности Украины", - добавил Латушко.

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