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На украинских границах остаются десятки тысяч военных РФ – НАТО

25 мая, 13:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявил генсек НАТО Столтенберг, на границах остается значительное количество вооружения

Россия отвела только часть войска от украинских границ, сейчас там остаются десятки тысяч российских военных.

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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружения", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что модель действий РФ в Черном море вызывает серьезное беспокойство. Также, по его словам, Россия ограничивает свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив.

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Напомним, недавно глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявлял, что несмотря на отвод войск из Крыма, Россия все равно может напасть оттуда на Украину.

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Как мы уже писали, Владимир Зеленский раскрыл договоренность о пасхальном перемирии на Донбассе.

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