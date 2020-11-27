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На Украину надвигается циклон Tanja: украинцев предупредили об ухудшении погоды

27 ноября, 14:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Под конец месяца в Украину снова возвращаются дожди и снег, но при этом будет достаточно тепло

Сегодняшняя сухая и теплая погода сменится на выходных осадками и похолоданием. В субботу и воскресенье холодный циклон принесет дожди с мокрым снегом, а на востоке страны – сильный ветер.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Где на выходных ждать снег и дождь

Атмосферные фронты циклона Tanja принесут дождь с переходом в мокрый снег в западных и северных областях Украины.

Также в субботу осадки коснутся Харьковской области, местами центральных областей.

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В воскресенье мокро будет также и на юге (кроме Запорожья).

В Киеве тоже ожидается дождь с мокрым снегом.

Какая будет температура

В тренде
На Украину надвигается циклон Tanja: украинцев предупредили об ухудшении погоды

На западе и севере будет в дневные часы 1-4 градуса тепла.

В центральной части от 1-3 градусов в Винницкой области и до 4-6 градусов в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницком и районах; в Днепропетровской области до +8.

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В восточных областях 5-8 градусов.

В южной части ожидается теплая погода – 6-10 градусов, а в Крыму до +14.

В Киеве будет достаточно сыро и всего 1-4 градуса тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует зимнее бабье лето в декабре. По его словам, первый месяц зимы будет достаточно теплым с небольшими морозными периодами.

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Источник: Сегодня

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