На Украину надвигается циклон Tanja: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Сегодняшняя сухая и теплая погода сменится на выходных осадками и похолоданием. В субботу и воскресенье холодный циклон принесет дожди с мокрым снегом, а на востоке страны – сильный ветер.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Где на выходных ждать снег и дождь
Атмосферные фронты циклона Tanja принесут дождь с переходом в мокрый снег в западных и северных областях Украины.
Также в субботу осадки коснутся Харьковской области, местами центральных областей.
В воскресенье мокро будет также и на юге (кроме Запорожья).
В Киеве тоже ожидается дождь с мокрым снегом.
Какая будет температура
На западе и севере будет в дневные часы 1-4 градуса тепла.
В центральной части от 1-3 градусов в Винницкой области и до 4-6 градусов в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницком и районах; в Днепропетровской области до +8.
В восточных областях 5-8 градусов.
В южной части ожидается теплая погода – 6-10 градусов, а в Крыму до +14.
В Киеве будет достаточно сыро и всего 1-4 градуса тепла.
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