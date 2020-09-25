На Украину надвигается мощный циклон

В ближайшие дни в Украине резко изменится погода. Так, в некоторых областях ожидаются значительные осадки.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 26 сентября сильные дожди обещают в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях (II уровень опасности – оранжевый).

Кроме того, 27 сентября в большинстве областей страны ожидаются порывы ветра до 15-22 м/с, местами грозы, а в отдельных районах выпадет град.

А в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируют ливень.

Ранее мы сообщали, что синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки.

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Специалисты напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

Также напомним, в Виннице прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, в результате которого многие улицы превратились в реки. Кроме того, в городе на проезжую часть повалило несколько деревьев.

А на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Украину в конце августа, затопило три города.

Видео: facebook.com/tvoe2020vv

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