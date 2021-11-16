На Украину надвигается непогода – прогноз (карта)

В Украине 17 ноября будет достаточно высокая влажность

Погода в Украине 17 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 17 ноября, в Украине будут туманы, влажность, но без осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Туманы наступают

Туманы будут мешать водителям, пешеходам, а также аллергикам.

"Прошитые холодным, даже морозным воздухом, туманы продемонстрируют двойную вредность – будут снижать видимость для водителей и пешеходов. Еще они могут своей сыростью быть некомфортными для аллергиков, а также людей с бронхолегочными недугами", – утверждает синоптик.

Температура в стране

Днем в Украине потеплеет до +1 – +6 градусов. На Западе и на Юге температура воздуха поднимется до +9, а в Крыму будет максимум +11 градусов.

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Ночью же будет достаточно холодно. Столбики термометров опустятся до -9 градусов.

Погода в Украине на 17 ноября. Фото: Наталии Диденко

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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