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На Украину надвигается пылевое облако из Сахары – синоптики предупредили об опасности

15 июля 2021 17:55

Богдан Приходько Богдан Приходько

Людям со слабым здоровьем следует воздержаться от пребывания на улице

На Украину надвигается опасное облако пыли. Фото: коллаж "Сегодня"

На Украину надвигается опасное облако пыли. Фото: коллаж "Сегодня"

На Украину надвигается опасное пылевое облако из Сахары. Об этом сообщил синоптик Валерий Латуха на своей странице в Facebook.

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"Плотное пылевое облако из Сахары накрывает Украину. На этот раз оно надвигается с запада, с территории Польши", – написал он.

Синоптик также предупредил, что облако несет в себе частицы воздуха "аэрозоли", угрожающие здоровью людей при вдыхании, особенно больных астмой и другими респираторными заболеваниями.

"Аэрозоли также влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", – добавил Латуха.

При таких условиях людям, которые относятся к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), следует воздержаться от пребывания на улице и закрыть окна. При необходимости выйти на улицу следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.

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На Украину надвигается облако пыли. Фото: facebook.com/valeriy.latuha

На Украину надвигается облако пыли. Фото: facebook.com/valeriy.latuha

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Отметим, что в последнее время песчаные и пыльные бури стали обычным явлением для Украины.

Так, в июле-2020 в Одесской области в курортном поселке Росейка неподалеку Тузловских лиманов свирепствовала песчаная буря. Там образовалось несколько смерчей, которые напугали отдыхающих.

В мае-2020 неподалеку от Коломыи на Прикарпатье сняли на видео бурю, возникшую из-за сильного ветра, который поднимал в воздух целые тучи пыли с окрестных полей.

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А в апреле-2020 в Киеве пылевая буря, шквальный ветер и плохая видимость на дорогах спровоцировали немало проблем. В Сети выкладывали кадры с пылью пыли над жилыми массивами. Из-за пыли в воздухе было не видно домов. А в полях и вдоль трасс песок стоял стеной.

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