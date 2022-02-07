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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На Украину надвигается сильный ветер: когда и где ждать непогоду

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 19:00
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Украинские синоптики рассказали, где будет холоднее всего и ждать ли осадков
Штормовой ветер прогнозируют во всех регионах страны / Коллаж "Сегодня"
Штормовой ветер прогнозируют во всех регионах страны / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 8 февраля, будет с дождем и снегом, а также достаточно холодная, несмотря на плюсовую температуру воздуха. Все из-за сильного ветра, который прогнозируют во всех регионах страны.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Мокрый снег будет идти в ближайшую ночь повсюду, однако днем ​​атмосферные фронты сдвинутся в восточном направлении. Днем осадки будут только ​​на востоке, юге, а также в Полтавской и Днепропетровской областях.

Из-за противостояния фронтов в Украине завтра усилится северо-западный ветер, а местами будут штормовые порывы.

Температура воздуха в большинстве областей поднимется максимум до 0 градусов. В южной части будет теплее всего. Там синоптики прогнозируют от +2 до +7 градусов.

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В Киеве осадки возможны в ближайшую ночь, а вот днем их не будет. Однако ветер завтра, 8 февраля, стоит ожидать порывистый, сильный, а местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киеве во вторник будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

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