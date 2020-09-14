На Украину надвигаются четыре штамма гриппа: первая волна будет в октябре

В правительстве рассказали, кому достанутся бесплатные прививки, а кто столкнется с дефицитом

Сразу четыре штамма вируса гриппа идут к украинцам в этом сезоне. Доберется недуг до нашей страны в октябре. В прошлом году заболели почти пять миллионов человек. Сейчас грипп будет особенно опасным – из-за эпидемии коронавируса. Медики настоятельно советуют делать прививки, чтобы защититься. Есть ли уже вакцина?

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Киевлянка Марина Демидова раньше не верила в эффективность вакцин против гриппа. Но два года назад все же сделала прививку:

"Три года назад мы с семьей решили впервые сделать прививку от гриппа. Мы провакцинировались и действительно не болели. Год назад я решила провакцинироваться, купила вакцину в аптеке и пошла к семейному доктору, тоже провакцинировалась и мимо гриппа прошла. В этом году я не собираюсь менять традицию и жду вакцину".

Грипп, вероятно, накроет Украину двумя волнами. Первая будет в конце октября, вторая – в январе. Ждут пришествия четырех штаммов. Против двух типов А и двух В вакцину производят за рубежом. В Министерстве здравоохранения уже ведут переговоры с Францией, Нидерландами, Южной Кореей и Китаем.

"Государство хочет закупить вакцину от гриппа, но спрос на эту вакцину очень-очень большой на мировом рынке. Он связан с тем, что у нас эпидемия и COVID-19. И так же ожидаются волны гриппа в других странах. Количество вакцины, которая поступит на рынок Украины составляет более 600 тысяч доз", – Сергей Литовка, руководитель экспертной группы по иммунопрофилактике Деректората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Бесплатно будут прививать тех людей, чьи профессии находятся в группах риска. Это медики, педагоги и военные. В правительстве подсчитали – нужно закупить дополнительно еще 1,5 миллиона доз. Но позаботиться о вакцинации стоит всем, говорят иммунологи. Симптомы гриппа и коронавируса часто похожи. А иммунный зонтик позволит избежать одного из заболеваний. И кому-то это сохранит жизнь.

"Обязательно прививаются люди, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легочной системы, сахарный диабет, люди с ожирением, обязательно прививаются беременные", – объяснят Алла Волоха, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика.

Эффективность вакцины составляет около 80%. И даже если грипп или ОРВИ догонит вас во время осенне-зимнего сезона – течение болезни будет несложным.

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А тем временем врачи Украины готовятся к жесткому эпидсезону, ведь грипп в паре с коронавирусом станет агрессивнее. Так же медики напоминают, что вакцина начинает действовать через неделю и вырабатывает иммунитет на девять месяцев. Поэтому повторять прививку нужно каждый сезон.

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