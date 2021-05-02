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На Украину надвигаются грозы и дожди. Где ждать непогоды на Пасху (карта)

2 мая, 07:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Украине на 2 мая – где будет теплее всего, а где пройдут дожди – карта

В Украине сегодня, 2 мая, во всех областях потеплеет еще на несколько градусов, в западных и восточных областях ожидаются дожди с грозами.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 21 до 24 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 19 до 24 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 23 до 25 градусов тепла.

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На Украину надвигаются грозы и дожди. Где ждать непогоды на Пасху (карта)

Ранее мы сообщали, что 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом.

Также напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу.

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