На Украину надвигаются грозы и дожди. Где ждать непогоды на Пасху (карта)

В Украине сегодня, 2 мая, во всех областях потеплеет еще на несколько градусов, в западных и восточных областях ожидаются дожди с грозами.
Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 21 до 24 градусов с отметкой плюс.
В западных областях температура воздуха установится на уровне от 19 до 24 градусов выше нуля.
На юге страны температура воздуха будет в пределах от 23 до 25 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом.
Также напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу.