На Украину надвигаются метели и морозы: когда ждать непогоду

До этого синоптики прогнозируют переменчивую погоду с дождями

Скоро в Украину придет настоящая зима. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же синоптики прогнозируют снегопады.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky.

Реклама

Что стоит ожидать от погоды в декабре?

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не больше 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов.

8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

Реклама

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

Реклама

Ранее мы писали: