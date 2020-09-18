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На Украину обрушилась непогода: обесточены почти 300 населенных пунктов

18 сентября, 09:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение

В Украине в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 18 сентября обесточен 291 населенный пункт в трех областях. Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели отметили, что больше всего от непогоды пострадала Черниговская область. Там без света остались жители 101 населенного пункта.

"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в трех областях, а именно: Черниговская – 206, Киевская – 73, Житомирская – 12", – говорится в сообщении.

На месте работают бригады облэнерго, они устраняют все неполадки.

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Напомним, недавно синоптики рассказывали, какой будет погода в Украине этой осенью.

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Кроме того, мы писали, что в Украине уже началась уборка урожая. Эксперты ожидают, что урожай будет неплохим, хотя из-за засушливой погоды окажется намного ниже рекордного прошлогоднего. Однако народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху и проблемы с урожаем в этом году.

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непогода обесточены населенные пункты ГСЧС
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