На "Укрзализныце" отключилось электричество. Поезда отправляются из Киева с задержкой

Трансляция футбола на ж/д вокзале / Фото: Укрзализныця
В Киеве произошло аварийное отключения напряжения в электросети "Укрзализныци", в результате чего ряд поездов отправляются из столицы с задержкой.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Так, оправка поезда №10 Киев – Мариуполь откладывается по сравнению с графиком почти на час (57 мин – по предварительным данным).
Также в "Укрзализныце" сообщили о задержке отправки еще шести поездов:
- №228 Киев – Бердянск (+50 мин)
- №12 Киев – Новоалексеевка (+50 мин)
- №44 Чернигов – Ивано-Франковск (+53 мин)
- №81 Киев – Ужгород (+32 мин)
- №116/136 Киев – Бердянск, Авдеевка (+25 мин)
- №49 Киев – Трускавец (+15 мин).
В "Укрзализныце" извинились за временные неудобства и пообещали приложить максимум усилий для сокращения отставания поездов от графика.
Напомним, 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця". Поезда будут ходить каждый будний день.
Мы также писали, что недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе. Также с 16 июля начали курсировать две пары пригородных ускоренных поездов, которые связали Одессу с Белгород-Днестровским.