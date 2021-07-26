На "Укрзализныце" отключилось электричество. Поезда отправляются из Киева с задержкой

Некоторые поезда отстают от графика почти на час

Трансляция футбола на ж/д вокзале / Фото: Укрзализныця

В Киеве произошло аварийное отключения напряжения в электросети "Укрзализныци", в результате чего ряд поездов отправляются из столицы с задержкой.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, оправка поезда №10 Киев – Мариуполь откладывается по сравнению с графиком почти на час (57 мин – по предварительным данным).

Также в "Укрзализныце" сообщили о задержке отправки еще шести поездов:

В тренде Сильная жара и теплые грозовые дожди: какой будет погода до конца июля

№228 Киев – Бердянск (+50 мин)

№12 Киев – Новоалексеевка (+50 мин)

№44 Чернигов – Ивано-Франковск (+53 мин)

№81 Киев – Ужгород (+32 мин)

№116/136 Киев – Бердянск, Авдеевка (+25 мин)

№49 Киев – Трускавец (+15 мин).

В "Укрзализныце" извинились за временные неудобства и пообещали приложить максимум усилий для сокращения отставания поездов от графика.

Реклама

Напомним, 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця". Поезда будут ходить каждый будний день.

Мы также писали, что недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе. Также с 16 июля начали курсировать две пары пригородных ускоренных поездов, которые связали Одессу с Белгород-Днестровским.