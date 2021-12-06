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На улицах будет опасно! Какой погоды ждать украинцам на этой неделе – прогноз

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 12:35
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По расчетам народного синоптика, первый месяц новой зимы окажется холодным
В Украине похолодает
В Украине похолодает / Фото: Коллаж: Сегодня

О своем приходе в Украину декабрь известил с первого дня – морозами. Но они были небольшими.

К сожалению, 1 октября на 83-м году жизни ушел от нас главный народный синоптик Украины Леонид Горбань. Но он оставил "Сегодня" свой эксклюзивный прогноз погоды на декабрь, который мы публикуем.

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Дождь и снег придут с 8-10 декабря. При этом похолодает, а это означает пренеприятнейший "микс" из ледяного дождя и мокрого снега, который приведет к неминуемому гололеду.

"Короче, здравствуй, "день жестянщика" для автомобилистов и "день травматолога" для пешеходов. Мороз будет крепчать, снег – валить, но небольшой и недолго", – сообщил синоптик.

Впрочем, его хватит, чтобы к середине декабря наступила настоящая зима с небольшими морозами.

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

Уже с 6 декабря в столице похолодает. Ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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