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На воде, на суше, под водой: как прошли учения "морских котиков" (фото)

31 августа, 16:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

«Лейтенантские сборы» проверили уровень подготовки молодых офицеров

На острове Тендровская коса в Черном море прошли тактико-специальные учения операторов морского центра Сил специальных операций ВС Украины. "Морские котики" совершенствовали действия в водной среде и под водой, изучали тактико-специальную, огневую и инженерную подготовку. Главной задачей учений было именно практическая отработка всех элементов.

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Об этом Пресс-служба морского центра специального назначения сообщает на сайте Минобороны Украины.

Другим этапом учений было испытание лейтенантов-выпускников 2019-го и 2020 года, которые проходят службу в морском центре. Такие практические "лейтенантские сборы" проверили уровень подготовки молодых офицеров, а также позволили им совершенствовать навыки и умения, говорится в сообщении морского центра спецназа.

Во время учений на Тендровской косе (вытянувшийся на 70 км остров вблизи юго-западного побережья Черного моря, в пределах Херсонской области) больше всего уделялось внимания тренировкам по плаванию. В разных условиях: с оружием и без, с выходом в открытое море на неопределенное расстояние, ночное ориентирование в воде, выход на берег в составе группы и другие элементы подготовки.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как тренируются "морские котики" спецназа ВСУ.

Также сообщалось, что бойцы-водолазы Нацгвардии Украины в Одессе проходят основной курс по программе американского спецназа "морские котики".

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Источник: Сегодня

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