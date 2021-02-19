Українська
$ 27,85
33,65
  1. Последние новости Украины

На Волыни мужчина за два месяца перенес инфаркт, инсульт, COVID-19 и несколько операций

19 февраля, 15:21

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Наблюдая за состоянием пациента, врачи мысленно готовились к худшему

На Волыни случилась уникальная история – 62-летний Николай Мусь из поселка Голобы за два месяца перенес инфаркт и инсульт, пережил несколько операций на сердце, удаление желчного пузыря, кроме того он переболел COVID-19.

Реклама

Об этом сообщает Ковельское горрайонное термедобъединение на своей странице в Facebook.

/ Фото: Facebook

Скорая привезла Николая Муся в больницу с инфарктом и выяснилось, что первый инфаркт у него уже был 8 лет назад. Коронарография показала, что шансов на жизнь без хирургического вмешательства нет. Операция была довольно сложной и продолжалась с 9 утра до 20 вечера. Пациенту успешно провели аортокоронарное шунтирование и пластику двух клапанов.

Реклама

/ Фото: Facebook

Через несколько дней у мужчины внезапно поднялась температура: это была коронавирусная инфекция COVID-19, которая вызвала инсульт. 8 суток мужчина боролся за жизнь, пребывая на искусственной вентиляции легких в ковидной реанимации. Наблюдая за состоянием пациента, врачи мысленно готовились к худшему.

/ Фото: Facebook

В тренде
В Украину идет резкое потепление: как изменится погода в ближайшие дни

Реклама

Коронавирусная инфекция дала осложнения – у больного развился острый деструктивный калькулезный холецистит, который привел к дальнейшей интоксикации и требовал срочного оперативного вмешательства. Однако сердце Муся могло не выдержать операцию. Хирурги провели мини-операцию по удалению желчного пузыря через небольшие проколы.

Медики Ковельского ГРМТО, спасавшие Николая Муся

Медики Ковельского ГРМТО, спасавшие Николая Муся / Фото: Facebook

Сейчас выздоровевший мужчина уже находится дома и даже чистит снег на своем подворье.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о похожем случае в Индии: там работник благотворительной организации из Великобритании переболел COVID-19, лихорадкой денге и малярией, после чего пережил укус черной королевской кобры.

Реклама

Также напомним, что несколько дней назад на Львовщине спасатели полтора километра несли на носилках 57-летнюю пациентку, к которой не смогла доехать из-за снега скорая помощь.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инсульт инфаркт Волынь операция сердце Ковель COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снег в марте и температурные качели до Пасхи: синоптик дал прогноз на весну
Снег в марте и температурные качели до Пасхи: синоптик дал прогноз на веснуУкраина
В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогноз
В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогнозУкраина
Рада дала добро на растаможку
Рада дала добро на растаможку "евроблях" по 1000 евроАвто
"Как дела, петушок?". Гончаренко "потроллил" пропагандиста СоловьеваВласть
Такого мороза лет 30 не было: Черкассы стали самыми холодными в Европе
Такого мороза лет 30 не было: Черкассы стали самыми холодными в ЕвропеУкраина
Украина оставит Крым без воды: дамбу на Северо-Крымском канале достроят
Украина оставит Крым без воды: дамбу на Северо-Крымском канале достроятКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять