На Волыни мужчина за два месяца перенес инфаркт, инсульт, COVID-19 и несколько операций

На Волыни случилась уникальная история – 62-летний Николай Мусь из поселка Голобы за два месяца перенес инфаркт и инсульт, пережил несколько операций на сердце, удаление желчного пузыря, кроме того он переболел COVID-19.

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Об этом сообщает Ковельское горрайонное термедобъединение на своей странице в Facebook.

/ Фото: Facebook

Скорая привезла Николая Муся в больницу с инфарктом и выяснилось, что первый инфаркт у него уже был 8 лет назад. Коронарография показала, что шансов на жизнь без хирургического вмешательства нет. Операция была довольно сложной и продолжалась с 9 утра до 20 вечера. Пациенту успешно провели аортокоронарное шунтирование и пластику двух клапанов.

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/ Фото: Facebook

Через несколько дней у мужчины внезапно поднялась температура: это была коронавирусная инфекция COVID-19, которая вызвала инсульт. 8 суток мужчина боролся за жизнь, пребывая на искусственной вентиляции легких в ковидной реанимации. Наблюдая за состоянием пациента, врачи мысленно готовились к худшему.

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Коронавирусная инфекция дала осложнения – у больного развился острый деструктивный калькулезный холецистит, который привел к дальнейшей интоксикации и требовал срочного оперативного вмешательства. Однако сердце Муся могло не выдержать операцию. Хирурги провели мини-операцию по удалению желчного пузыря через небольшие проколы.

Медики Ковельского ГРМТО, спасавшие Николая Муся / Фото: Facebook

Сейчас выздоровевший мужчина уже находится дома и даже чистит снег на своем подворье.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о похожем случае в Индии: там работник благотворительной организации из Великобритании переболел COVID-19, лихорадкой денге и малярией, после чего пережил укус черной королевской кобры.

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Также напомним, что несколько дней назад на Львовщине спасатели полтора километра несли на носилках 57-летнюю пациентку, к которой не смогла доехать из-за снега скорая помощь.

Видео: Сегодня

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