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На Волыни отец с дочерью пыталась вывезти в Польшу Ferrari и Mercedes (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 апреля, 12:45
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Отец с дочерью хотели вывезти машины через пункт пропуска "Ягодин"
Элитные иномарки пытались вывезти из Украины.
Элитные иномарки пытались вывезти из Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пограничники Волынской области не разрешили вывезти за границу элитные иномарки. Подписи владельцев авто по поручениям были подделаны.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Отец с дочерью хотели вывезти через пункт пропуска "Ягодин" две элитные иномарки – внедорожник Mercedes (2019 года выпуска) и спортивную Ferrari (2017).

Как сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, подписи владельцев авто в поручениях были подделаны. Да и сами они на момент выдачи этих документов находились за пределами Украины.

Водителей вместе с иномарками передали в Национальную полицию Украины.

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Удалены автомобили. Фото: Госпогранслужба

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Некоторым водителям теперь легче пересечь границу Украины

С начала войны России против Украины многие украинцы решили эвакуироваться за границу. В регионах на местности государственных границ образовались значительные пробки, поезда ходят с опозданием. В этих пробках стоят и критически необходимые гуманитарные грузы и помощь украинской армии.

Чтобы наладить международную логистику, правительство упростил порядок пересечения госграницы .

Упрощение вводится для водителей грузовиков и ж/д транспорта. А именно для тех, кто совершает:

  • международные грузовые перевозки;
  • перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;
  • перевозка медицинских грузов;
  • грузов гуманитарной помощи.

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