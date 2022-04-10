На Волыни отец с дочерью пыталась вывезти в Польшу Ferrari и Mercedes (фото)

Пограничники Волынской области не разрешили вывезти за границу элитные иномарки. Подписи владельцев авто по поручениям были подделаны.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Отец с дочерью хотели вывезти через пункт пропуска "Ягодин" две элитные иномарки – внедорожник Mercedes (2019 года выпуска) и спортивную Ferrari (2017).
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Как сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, подписи владельцев авто в поручениях были подделаны. Да и сами они на момент выдачи этих документов находились за пределами Украины.
Водителей вместе с иномарками передали в Национальную полицию Украины.
Удалены автомобили. Фото: Госпогранслужба
Некоторым водителям теперь легче пересечь границу Украины
С начала войны России против Украины многие украинцы решили эвакуироваться за границу. В регионах на местности государственных границ образовались значительные пробки, поезда ходят с опозданием. В этих пробках стоят и критически необходимые гуманитарные грузы и помощь украинской армии.
Чтобы наладить международную логистику, правительство упростил порядок пересечения госграницы .
Упрощение вводится для водителей грузовиков и ж/д транспорта. А именно для тех, кто совершает:
- международные грузовые перевозки;
- перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;
- перевозка медицинских грузов;
- грузов гуманитарной помощи.
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