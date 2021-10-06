На время расследования. Глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия

Глава "Укрэксимбанка" в отставку пока не собирается

Глава "Укрэксимбанка" в отставку не собирается / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия пока идет расследование нападения на съемочную группу "Схем".

Об этом пишет пресс-служба.

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"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение по отношению к журналистам не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", – написал Мецгер.

Он добавил, чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации Банка и отвлечь негатив по отношению к его коллективу, он написал заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Нацполицией и внутренней проверки в Банке согласно соответствующим процедурам.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.

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