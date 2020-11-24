На всех кислорода не хватит: больных выписывают из-за очередей на ИВЛ, а мошенники заламывают дикие цены

Украинцы до сих пор обсуждают новость, которая недавно облетела всю страну, – будто больной COVID-19 отец, отдал свою порцию кислорода инфицированному сыну и сам не выжил. История оказалась фейком. Но это не значит, что жизненно необходимых концентраторов хватает во всех больницах.
"Я не знаю, как нам пережить ночь, на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже восемь раз! Бедные врачи в реанимации не знают, что делать! Спасите!", – жительница Житомира Ольга, больная COVID-19, умоляла о помощи. Дышать она могла только с кислородным концентратором, но их в больнице на всех пациентов не хватало. Ночью Ольги не стало. Только после этого чиновники отреагировали: "Технические моменты устранены. Надеюсь, в будущем они не повторятся. Кислород в "Больницы №1" есть. По состоянию на сейчас – запаса хватит на шесть дней".
Киевлянин Павел оказался в похожей ситуации. Его мама также дышала только с концентратором, но в больнице на устройство оказалась очередь:
"Я задавался вопросом: "Как вы можете выписывать пациента, если он и час не может прожить без кислорода?". На что ответ врача был: "На это место уже есть другой пациент".
Бросился искать, чтобы купить такой аппарат домой. Ему пообещали привезти и обманули. Сказали, мол, аппарат еще не освободился, надо ждать пару дней. Но этого времени просто не было. Ведь врачи ультимативно заявили, что выписывают больную. Спасли волонтеры: они выдали концентратор, и сейчас мать Павла выздоравливает. Среди волонтеров – Наталья Липская Говорит, что сейчас появилось много спекулянтов:
"Люди не гнушаются ничем. Кто-то написал: Вот у меня концентратор очень крутой, цена – 100 тысяч гривен. Я посмотрела, что это за концентратор, и говорю: "Ну вы совесть-то имейте. За пятилитровый концентратор просить 100 тысяч?".
Недавно помогать пришлось даже местной больнице.
"Они были готовы на все. Реально, что бы я не сказала, они бы привезли. Дорогие документы, что угодно, только бы им дали этот концентратор", – говорит Наталья.
Пока люди задыхаются, в Минздраве просят еще немного потерпеть.
"В Украину сейчас поступают кислородные концентраторы в большом количестве. И благодаря изменениям в законодательстве, они очень быстро растамаживаются, и доставляются в лечебные учреждения", – Александр Комарида, гендиректор директората фармацевтического обеспечения МОЗ Украины.
Напомним, ранее Степанов рассказал, насколько больницы обеспечены кроватями с кислородом. В Минздраве уверяют, что в украинских больницах на сегодняшний день есть более 19 тысяч коек с подведенным кислородом, а до конца ноября это количество планируют увеличить вдвое.
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