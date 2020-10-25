На выборах мэра Винницы побеждает Сергей Моргунов– экзитпол

В Украине закончилось голосование. На выборах мэра Винницы всех конкурентов опережает действующий городской голова Сергей Моргунов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

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Отметим, что за кресло городского головы боролись 10 кандидатов. Согласно социоологическому опросу, Моргунов набрал 66% голосов.

Отметим, что официальные результаты выборов объявит Центральная избирательная комиссия, но, как правильно, они не сильно отличаются от экзитполов.

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В рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Черкассы и Винница. Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%. Наши читатели и зрители первыми могут узнать результаты голосования.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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