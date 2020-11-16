На выборах под Киевом проголосовали за Трампа (фото)

Во время второго тура выборов мэра Украинки (Киевская область) 15 ноября один из избирателей проголосовал за президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Евгений Куксин.
Он показал фото бюллетеня, на котором были прочерки напротив двух реальных кандидатов Оксаны Кирилюк и Александра Туренко. Ниже их избиратель вписал "третьего кандидата" – Трампа, и поставил напротив него "плюс".
"На выборах мэра Украинки Киевской области один из избирателей проголосовал за Трампа", – написал Куксин.
По предварительным данным, в Украинке побеждает кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко.
Отметим, что на нынешних местных выборах в Украине это уже не первый случай, когда избиратели вписывают "своего кандидата" в бюллетень, что, кстати, воспринимается как порча бюллетеня и за это полагается административное наказание. Как сообщали новости "Сегодня", 25 октября на выборах в Черниговский горсовет проголосовали за Путина.
Тем временем в Киевской области на четырех избирательных участках выявили поддельные бюллетени. Примечательно, что фейковые избирательные бюллетени были с печатями участковой избирательной комиссии. Также на "вбросах" был пойман мужчина.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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