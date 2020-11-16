На выборах под Киевом проголосовали за Трампа (фото)

Избиратель решил, что лучше пусть Трамп будет мэром Украинки

Во время второго тура выборов мэра Украинки (Киевская область) 15 ноября один из избирателей проголосовал за президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Евгений Куксин.

Реклама

Он показал фото бюллетеня, на котором были прочерки напротив двух реальных кандидатов Оксаны Кирилюк и Александра Туренко. Ниже их избиратель вписал "третьего кандидата" – Трампа, и поставил напротив него "плюс".

"На выборах мэра Украинки Киевской области один из избирателей проголосовал за Трампа", – написал Куксин.

В тренде В Минздраве рассказали, когда карантин выходного дня даст результат

По предварительным данным, в Украинке побеждает кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко.

Реклама

Отметим, что на нынешних местных выборах в Украине это уже не первый случай, когда избиратели вписывают "своего кандидата" в бюллетень, что, кстати, воспринимается как порча бюллетеня и за это полагается административное наказание. Как сообщали новости "Сегодня", 25 октября на выборах в Черниговский горсовет проголосовали за Путина.

Тем временем в Киевской области на четырех избирательных участках выявили поддельные бюллетени. Примечательно, что фейковые избирательные бюллетени были с печатями участковой избирательной комиссии. Также на "вбросах" был пойман мужчина.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама