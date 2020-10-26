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На выборах в Ивано-Франковской области женщина пыталась проголосовать за родственников

26 октября, 00:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За нарушение избирательного законодательства открыты уголовные производства

В Ивано-Франковской области во время голосованиях на выборах женщина получила кроме своих бюллетеней, еще и бюллетени родственников.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В пгт. Печенижин женщина поставила соответствующие отметки на бюллетнях родственников и пыталась бросить их в урну для голосования.

Полицейские открыли два уголовных производства за нарушение избирательного законодательства.

По данным фактам усматриваются нарушения как со стороны члена комиссии, выдавшего бюллетени, так и со стороны женщины, которая получила их.

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Полицейские начали досудебные расследования по части 1 статьи 158-1 и части 3 статьи 158-1 УК Украины.

К слову, в день местных выборов, 25 октября, полиция зафиксировала 4375 заявлений и сообщений о нарушениях по всей Украине.

В правоохранительных органах заявили, что около трети нарушений – незаконная агитация. Ведется усиленный контроль ситуации для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов и вывоза бюллетеней в территориальные избирательные комиссии.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Ивано-Франковск Нацполиция выборы 2020
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