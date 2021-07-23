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На выборы в РФ зовут украинцев из "Л/ДНР": как отреагировал Киев

23 июля 2021 12:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Жителям ОРДЛО с липовыми российскими паспортами разрешили участвовать в выборах, причем даже онлайн

Голосование в оккупированном Донецке. Коллаж "Сегодня"

Голосование в оккупированном Донецке. Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел осудило действия страны-агрессора по привлечению к голосованию на выборах в Госдуму РФ жителей т. н. "ЛНР" и "ДНР". Результаты таких выборов будут нелегитимными.

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Об этом говорится в заявлении ведомства.

Украинские дипломаты отмечают, что такие действия оккупантов являются грубым нарушением норм международного права.

"Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов", – говорится в сообщении.

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Фото: коллаж "Сегодня"
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Также в МИДе обвинили Россию в эскалации боевых действий на Донбассе и нежелании урегулировать конфликт.

"Призываем международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина требует от РФ отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить осуществлять шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины к России", – заявили в ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", главарь террористов т. н. "ДНР" Денис Пушилин собрался вступить в партию Путина. Российская провластная партия "Единая Россия" в последнее время активно привлекает в свои ряды жителей ОРДЛО.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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