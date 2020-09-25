На выходных резко изменится погода: объявлено штормовое предупреждение

Летняя жара в Украине пробудет недолго – на выходных снова похолодает, пойдут дожди и на субботу даже объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 26 сентября ожидается сильный штормовой юго-восточный ветер, а дожди пройдут в западных областях Украины, локально в Одесской области, ночью местами еще и Винницкой. На остальной территории страны будет сухо.

"Температура воздуха 26 сентября еще побудет высокой, 23-27 градусов, в западных областях снизится из-за дождей до 19-23 градусов. Сильный ветер нам на руку, потому что будет разгонять воздух, рассеивать дым. Однако одновременно может быть опасно, ведь снова начали жечь стерню, сухостой, и есть угроза распространения огня из-за сильного ветра. В Киеве в субботу будет сильный, до штормовых порывов, ветер юго-восточного направления. Без дождя, но уже с облаками. Днем 25 градусов", – написала Диденко.

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В тренде Снова меняется погода: в Украину идут дожди и штормовой ветер

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В воскресенье атмосферный фронт циклона Wicca принесет уже больше дождей. Осадки 27 сентября пройдут через всю территорию Украины – сначала ночью дождь на западе, затем в течение дня дожди потянутся дальше через центральную часть, захватят север, местами юг, а уже к вечеру и ночи дойдут до восточных областей.

"Удержится 27 сентября в Украине сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха в воскресенье составит: на западе 14-19 градусов, на севере Украины и в Винницкой области – не выше 18-23 градусов, в большинстве центральных областей – 22-26 градусов, на востоке Украины – 23-26 градусов, на юге воскресный воздух прогреется до 23-26 градусов. В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и понижение температуры воздуха до 19-20 градусов", – сообщила синоптик.

Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), то теперь снова около 30 градусов. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

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