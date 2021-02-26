На выходных снова похолодает: какой будет погода в последние дни зимы

Суббота будет мокрой, а вот воскресенье даже порадует солнцем

Сегодняшнее весеннее тепло резко угаснет на выходных. В последние два дня зимы, 27 и 28 февраля, немного спадет температура воздуха. Местами возможен даже мокрый снег.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром… Не спешите менять толстые пуховики на хрупкие курточки, которые можно свернуть в трубочку", – предупредила она.

Холодный атмосферный фронт придет к нам уже ближайшей ночью и принесет на субботу-воскресенье осадки – дождь и местами мокрый снег. Правда, осадки будут периодическими и преимущественно небольшими.

В субботу-воскресенье в большинстве областей Украины ожидается 2-7 градусов тепла, только еще завтра на юге и местами на западе до 6-9 градусов выше нуля.

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К похолоданию присоединится некомфортный северо-западный ветер, порывы которого на выходных могут достигать штормовых.

В Киеве завершающие дни февраля обещают также быть ветряными, влажными и с похолоданием. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в субботу 3-5 градусов тепла, в воскресенье – 2-3 тепла.

А согласно картам Укргидрометцентра, 27 февраля будут осадки почти по всей Украине.

28 февраля сухо и даже будет солнце.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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