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На выходных украинцев ждут сильные морозы, местами до -25

15 января, 13:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Холодный арктический воздух вытеснил из Украины снегопады

Сегодняшние морозы – это только начало. На выходных похолодает еще сильнее, местами будет больше 20 градусов. Но при этом в субботу и воскресенье почти без осадков.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Уже в ночь на субботу ожидается 12-18 градусов мороза, а ночью в воскресенье – 15-23. При этом в низинах, при прояснениях, возможно даже до -25.

На юге Украины тоже будет морозно, но на несколько градусов выше: ночью 9-14 мороза, днем -5-11 ниже нуля.

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В большинстве областей Украины днем 16-17 января ожидается 10-15 градусов мороза, в воскресенье на западе – 5-11 мороза.

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Существенных осадков на выходных не будет, на дорогах гололедица.

В Киеве суббота и воскресенье будут очень холодными: ночью 12-15 градусов мороза, при прояснениях – до -18; днем в столице 10-13 градусов мороза. Без существенных осадков.

Диденко добавила, что на Крещение похолодает еще на несколько градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.

Видео: Сегодня
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погода прогноз погоды морозы синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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