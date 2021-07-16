На выходных жара, а потом "похолодание": как изменится погода в ближайшие дни

В Украину идет циклон, который собьет жару и станет больше дождей – Диденко уточнила прогноз погоды

Пока украинцы как могут спасаются от жары / Фото: AFP

На выходных в Украине будет все еще очень жарко, температуру не собьют даже дожди с грозами, которые ожидаются в некоторых областях. А вот с начала следующей недели придет небольшое похолодание.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сейчас в Украине еще хозяйничает антициклон, который прикрывает нас от дождевых атмосферных фронтов и не дает более свежему воздуху прорваться. Но с севера Европы на Украину надвигаются два циклона

На выходных отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически повсеместно, кроме южной части Украины, местами возможны сильные ливни.

17-18 июля будет жара: в течение дня в большинстве областей Украины 30-35 градусов.

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В Киеве 17-18 июля будет жарко 32-34 градуса, отдельные локальные дожди по районам или окрестностях уже возможны.

Чего ждать на следующей неделе

В понедельник, 19 июля, существенное ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник свежий воздух распространится дальше по стране. Дольше всего будет припекать на востоке и юге, но и туда на следующей неделе придет похолодание.

В понедельник в Киеве днем ​​предполагается 28-30 градусов, а во вторник ослабление жары до 25-28 градусов.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

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Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

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