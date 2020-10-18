На высокогорье Карпат выпал снег (фото)

В Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов.

Об этом в Facebook сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 9:50 18 октября 2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 3-5 м/с", – написали спасатели.

Бывшую обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.

18 октября в Карпатах снег – Черногорский горный поисково-спасательный пост

Отметим, в воскресенье, 18 октября, во всех областях Украины без осадков, температура воздуха будет колебаться от 8 до 19 градусов тепла.

Также в ближайшие дни в Украине похолодает. Ожидаются сильный ветер и дожди.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали первый снег в Украине в конце октября.

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