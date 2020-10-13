На юге до +24, а в Карпатах возможен снег: какой будет погода в праздничную среду

На юге украинцев ждет лето, а на западе местами уже зима

Сегодня Украина одна из самых теплых среди стран Европы, и такая же приятная погода продолжится завтра. 14 октября будет до 24 градусов, хотя в Карпатах уже ожидаются заморозки и снег. Дожди следует ждать в западных областях.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Завтра Украина отмечает Покров Пресвятой Богородицы и День защитника, и погода порадует украинцев. Самая высокая температура воздуха ожидается в восточных областях и на юге, 19-24 градуса. Но так будет не везде.

"Прохладнее будет в западной части, 9-14 градусов, а в Карпатах местами около нуля и ниже. В центральных областях от 15 градусов в Винницкой области до 23 градусов в Днепре и районах. В северной части Украины 14 октября ожидается от 15 градусов в Житомирской области и до 20 градусов в Сумской области. Ветер юго-западного направления, 5-12 м/с. Дожди возможны на крайнем западе Украины, а в Карпатах даже есть вероятность снега. В большинстве областей завтра удержится преимущественно сухая погода, разве что туманы будут увлажнять воздух", – написала Диденко.

Среда в Киеве тоже будет теплой, до 17 градусов. Дождей не ожидается.

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В то же время синоптик предупреждает о похолодании в конце недели. На выходных дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до 5-12 градусов, ночью местами возможны заморозки. Однако на юге и востоке удержится все еще довольно теплая погода.

Как мы уже писали, недавно в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

В Украине таки наступила настоящая осень – то дожди с похолоданием, то бабье лето. В октябре будут температурные качели, но под конец месяца нас ждет снег и морозные ночи. Народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать первого снега и мороза.

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Видео: Крым.Реалии

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