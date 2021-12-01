На Южно-Украинской АЭС пожар, оборудование отключилось: мы узнали, есть ли опасность

Из-за электрического повреждения загорелся трансформатор тока. На место вызвали пожарную охрану

На Южно-Украинской АЭС произошел пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

На Южно-Украинской АЭС в результате возгорания трансформатора произошло частичное отключение оборудования. Это случилось во вторник, 30 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

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Как стало известно, ЧП случилось 30 ноября в 7:56. Из-за электрического повреждения загорелся трансформатор тока. Это привело к автоматическому отключению действием защит второй системы шин и пуско-резервных трансформаторов.

На место вызвали пожарную охрану – в 8:40 пожар был ликвидирован.

После отключения поврежденного оборудования в 09:02 вторая система шин была испытана рабочим напряжением и в 09:08 введена в работу.

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"Масштабы повреждений незначительны – нарушение не привело к отключению потребителей от поставки. По предварительной оценке, событие отнесено к отказу I категории. Проводятся работы по выявлению причин повреждения. Для расследования нарушения и установления причины, вызвавшей его, создана комиссия", – сообщили в предприятии.

Отмечается, что по состоянию на 30 ноября оборудование первого, второго и третьего энергоблоков Южно-Украинской АЭС работает в заданном режиме без замечаний. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции.

30 ноября он составлял 0,09 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленные допустимые значения.

Есть ли опасность?

"Пожар на Южно-Украинской АЭС не повлиял на радиационный фон. Последний – в норме",- заверили нас в пресс-службе управления ГСЧС Николаевской области.

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