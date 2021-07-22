Погибли животные, унесло мосты и затопило дома: как большая вода ударила по Закарпатью

Новое наводнение на Закарпатье принесло большие убытки

В Закарпатской области продолжаются работы по устранению последствий непогоды, из-за которой были повреждены автодороги и подтоплены десятки домов. По состоянию на 20 июля удалось восстановить жизнедеятельность села Стебный, которое больше всего пострадало в результате непогоды 10-11 июля.

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Об этом сообщается на Правительственном портале.

О прогрессе в устранении последствий природного катаклизма рассказали на брифинге глава облгосадминистрации Анатолий Полосков, начальник Главного управления ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак и заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в области Роман Ус.

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"10 июля на Раховщине начались интенсивные дожди: всего выпало более полумесячной нормы осадков, что обусловило резкое повышение уровня воды в реках. В результате – паводок разрушил инфраструктуру, дорожное полотно и затопил жилые дома. Сразу было проведено оперативное совещание, сформирован штаб и привлечены соответствующие структуры для ликвидации последствий стихийного бедствия ", – отметил Анатолий Полосков.

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Водой была разрушена трансформаторная подстанция, 600 м электросетей; затоплено 192 домов, из них 93 – жилые. Оказались поврежденными 7 мостов и 50 мостовых переходов, 48 мостов на лесных дорогах, 2 пешеходных моста, 4 участка береговых укреплений протяженностью 4 км и одна подпорная стена.

Наводнение на Раховщине в июле 2021 года

Общая сумма ущерба составила почти 160 млн грн.

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В последние недели многие страны Европы пострадали от наводнения, вызванного сильными дождями. В Бельгии в результате наводнения погиб 31 человек , более сотни считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Германии количество жертв потопа увеличилось до 156 человек. Стихия также досталась и соседней Австрии – там города тоже ушли под воду.