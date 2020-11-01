На Закарпатье полицейский, который охранял бюллетени, выстрелил себе в голову

В Мукачево Закарпатской области, сотрудник полиции, который охранял бюллетени на ТИК, выстрелил себе в голову.

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Как сообщает Первый, мужчину госпитализировали в медучреждение.

По информации издания, мужчина решил покончить с собой выстрелом в голову. Утром раненого мужчину нашел его коллега, который пришел на смену.

Что заставило мужчину совершить такой поступок, пока не известно. Полицейского госпитализировали в больницу, где его прооперировали.

Как пишет Mukachevo, мужчина 1991 года рождения выстрелом попал себе в подбородок. Известно, что пуля вышла через носовую часть.

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Сейчас состояние мужчины тяжелое, но стабильное.

Напомним, в Николаеве умер председатель областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, который на выборах-2019 баллотировался в Раду. Он получил ранение в голову еще в июле этого года, но в результате не выжил после продолжительной борьбы за жизнь.

Ранее в Днепре сотрудница Самарского отделения полиции, находясь в служебном кабинете, выстрелила себе в голову из табельного оружия.

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