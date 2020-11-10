На Закарпатье СБУ задержала "слугу народа" на вымогательстве взятки

С головой ОТГ задержали и посредников - за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары

На Закарпатье Служба безопасности Украины задержала новоизбранного от партии "Слуга народа" председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

На Банковой напомнили, что времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления – остались в прошлом.

В ОП отмечают, что привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять.

"Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции. Все должны быть равны перед законом", – говорится в сообщении.

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А местные СМИ пишут, что вместе с Попеличем задержали и посредников – за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары.

Напомним, в Ивано-Франковской области 27 октября разоблачили на взятке председателя и начальника одного из отделов территориальной общины села Олеша (Тлумацкий район). Причем за день до этого председатель Олешанськой ОТГ Богдан Двояк был переизбран на должность председателя сельсовета на местных выборах.

Также напомним, НАБУ разоблачило коррупционную схему преступной группировки, в которой оказался замешан "слуга народа". Нардеп Александр Юрченко потребовал от подставного "инвестора" взятку в 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов – членов комитета.

Видео: НАБУ

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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