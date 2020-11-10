Українська
$ 28,11
33,39
  1. Последние новости Украины

На Закарпатье СБУ задержала "слугу народа" на вымогательстве взятки

10 ноября, 22:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

С головой ОТГ задержали и посредников - за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары

На Закарпатье Служба безопасности Украины задержала новоизбранного от партии "Слуга народа" председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

На Банковой напомнили, что времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления – остались в прошлом.

В ОП отмечают, что привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять.

"Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции. Все должны быть равны перед законом", – говорится в сообщении.

В тренде
Мать Марины Порошенко умерла от коронавируса
Реклама

А местные СМИ пишут, что вместе с Попеличем задержали и посредников – за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары.

Напомним, в Ивано-Франковской области 27 октября разоблачили на взятке председателя и начальника одного из отделов территориальной общины села Олеша (Тлумацкий район). Причем за день до этого председатель Олешанськой ОТГ Богдан Двояк был переизбран на должность председателя сельсовета на местных выборах.

Также напомним, НАБУ разоблачило коррупционную схему преступной группировки, в которой оказался замешан "слуга народа". Нардеп Александр Юрченко потребовал от подставного "инвестора" взятку в 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов – членов комитета.

Видео: НАБУ

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взятка коррупция СБУ Закарпатье задержание слуга народа ОТГ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский заразился коронавирусом
Зеленский заразился коронавирусомПолитика
Мать Марины Порошенко умерла от коронавируса
Мать Марины Порошенко умерла от коронавирусаУкраина
Драки, маты и стрельба: как украинцы заставляют друг друга носить маски (видео)
Драки, маты и стрельба: как украинцы заставляют друг друга носить маски (видео)Украина
"Невысокая температура": Мендель рассказала о состоянии ЗеленскогоПолитика
В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие, много пострадавших
В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие, много пострадавшихУкраина
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человек
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человекЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять