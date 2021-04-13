В среду в Украину ворвется похолодание, а также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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По ее словам, завтра в Украину зайдет очередной атмосферный фронт (карта), который принесет похолодание и мокрый снег в западные области.

На остальной территории Украины ожидается 10-16 градусов.

На побережьях морей местами 9-12 градусов.

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Дожди, преимущественно небольшие, вероятны завтра на севере, востоке и вечером в Одесской области.

Большая часть юга и центральных областей без осадков.

В тренде На запад Украины надвигается резкое похолодание и даже снег

В Киеве 13 апреля будет довольно тепло, 12-14 градусов. Есть и вероятность, что может покапать.

В Укргидрометцентре сообщают, что на западе в среду температура упадет очень резко, до 3-5 градусов.

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Напомним, на прошлой неделе запад страны неожиданно засыпало снегом. На Закарпатье даже пришлось ограничивать движение транспорта на дорогах. В Ужгороде после 18 градусов тепла ударили холода – дневная температура опустилась до +5.

Кроме того, на днях в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

Смотрите также в сюжете, как Европу снова заметало снегом:

Видео: Сегодня

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