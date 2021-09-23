На западе Украины потеплеет, восточные области продолжит заливать – прогноз погоды на 23 сентября

В четверг в Киеве опять будет облачный день без солнечного тепла

На востоке страны и в центре дожди сохранятся / Коллаж "Сегодня"

В четверг, 23 сентября, в Украине будет и дождь, и солнце, и облачная погода. Однако пока не будет ночных заморозков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в регионах

На западной Украине в течение 23 сентября будет пасмурно, но без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в районе +11...+14 градусов днем и ночью всего +3..+6 градусов.

Больше не повезет северным регионам. Здесь синоптики обещают также пасмурную погоду, но еще с дождями. Дневная температура будет не более +11 градусов. Ночью можно ожидать всего + 3 градуса.

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На востоке Украины продолжат идти дожди. При этом будет немного теплее, чем в других регионах страны – температура там будет от +11 до +13 градусов.

На юге Украины, включая Крым, столбики термометров будут держаться на отметке +12...+15 градусов. И только в Крыму стоит ожидать дожди.

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В течение всего дня в Киеве также обещают осадки. Днем температура будет +9...+11 градусов. Ночью не выше +6 градусов.

Долгосрочные прогнозы