На защиту диссертации Ильи Кивы пыталась попасть полиция (видео)

Часть журналистов не пустили в помещение, где проходит защита диссертации Кивы, они вызвали полицию

Часть журналистов не пустили на защиту кандидатской диссертации нардепа Ильи Кивы, которая проходит в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Они посчитали такие действия препятствованием журналистской деятельности и вызвали полицию, но полицейского также не пропустили в здание.

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Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

"Через 40 мин приехала следственно-оперативная группа в лице одного полицейского, однако и он не смог попасть вовнутрь и добиться какой-то внятной информации", – говорится в сообщении канала.

СМИ и полицию не пустили на защиту диссертации Кивы. Источник: t.me/pavlovskynews\

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По данным "Украинской правды", внутрь Института впустили запрещенные телеканалы "112" и "NewsOne". Также разрешили зайти представителям hromadske и "1+1". Кроме того, в учреждение зашли двое журналисток канала "Первый независимый", который создали после санкции против "112" и "NewsOne".

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По данным СМИ, сейчас нардеп отвечает на вопросы экзаменационной комиссии. Результат будет известен через 2-3 дня.

Как известно, диссертация Кивы называется "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

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