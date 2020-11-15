Наблюдатели фиксируют первые нарушения второго тура местных выборов

Украинцы повторно будут выбирать мэра в семи городах и депутатов 46 местных советов

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Украинка

Как сообщают наблюдатели, на время запланированного начала заседания УИК в 7:05, члены комиссии №320772 уже опечатали избирательные урны, а сейф с бюллетенями был открыт. На другом участке №320767 начали заполнять протокол о подсчете голосов до завершения голосования.

Луцк

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В Луцке не допустили на утреннее заседание наблюдателя из-за отсутствия бумажного оригинала теста на коронавирус. Наблюдатель имел с собой электронную версию документа.

"В комиссии требовали именно бумажный оригинал с печатью, поэтому посоветовали наблюдателю распечатать его в лаборатории и вернуться. При этом комиссия не предоставила наблюдателю документ, на основе которого требовала справку именно такого образца", – сообщили в ОПОРЕ.

Наблюдатели вызвали на место полицию.

Еще на двух участках в Луцке члены комиссий №071044 и №071082 не вели протоколы утренних заседаний. На последнем участке не объявляли ни количества избирателей, ни количества бюллетеней.

Одесса

На избирательном участке №511157 в Одессе наблюдательницу ОПОРЫ не допускали на заседание участковой избирательной комиссии. По словам самой наблюдательницы, ее не допускала сотрудница роддома, где расположен избирательный участок. У женщины был перечень членов комиссии, по которому она осуществляла допуск граждан на участок. Имени наблюдательницы в этом списке не было.

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Каменец-Подольский

На избирательных участках в Каменце-Подольском не хватает ящиков для голосования. На двух участках по 3 ящика, на еще одном лишь – 1. В то же время, согласно законодательству, их должно быть 4.

Сумы

На один из избирательных участков, расположенный в городе Сумы, отказывались впускать наблюдателя ОПОРЫ. Отказ мотивировали тем, что наблюдение будто разрешено исключительно для наблюдателей от кандидатов, но не общественных организаций. Ситуация разрешилась только после устной жалобы в ТИК.

Отметим, украинцы повторно будут выбирать мэров в семи городах и депутатов 46 местных советов.

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Напомним, 15 ноября, проходит повторное голосование на местных выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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