Наблюдатели зафиксировали нарушения во время второго тура местных выборов: дайджест

Гражданская сеть ОПОРА сделала дайджест наиболее показательных случаев, касающихся нарушений порядка голосования, по городам на 18:00.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

В Сумах на одном из избирательных участков массово не соблюдают требования закона о голосовании в кабинке. Наблюдатели фиксируют, как избиратели или вообще не заходят в избирательную кабинку, или заходят "лишь частично".

На участке в селе Сапогово (Луцкая городская громада) проголосовали за пределами кабинки: женщина после получения бюллетеня подошла к урнам и, положив бюллетень на одну из них, поставила отметку и бросила бюллетень в урну.

В Одессе на избирательном участке № 511308 женщина проголосовала за столом у членов УИК.

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Также в Одессе наблюдатели зафиксировали бюллетени с буквенными и цифровыми обозначениями ("Л", "4", "Ж" и "1") в клетках напротив фамилии кандидата на должность городского головы

В Каменце-Подольском избирательница пришла на участок, вероятно, с загранпаспортом, и приняла участие в голосовании. Члены УИК при выдаче бюллетеня не ознакомились с документом, чтобы установить личность женщины.

На избирательном участке в Украинке Киевской области избиратель сначала сфотографировал бюллетень, а потом порвал его на куски и пытался бросить в ящик.

Наблюдатели фиксировали на избирательных участках случаи, когда бюллетени, вопреки норме законодательства, выдает один член комиссии, а не два. Такое отмечено в Краматорске, Каменце-Подольском, Луцке, Одессе, Сумах, Украинке (Киевская область).

У нескольких избирательных участков в Херсоне наблюдатели видели людей, проводящих опросы. Название организации, указанной на беджах интервьюеров, созвучно с названием политической силы, от которой баллотируется один из кандидатов на должность городского головы.

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В Одессе неизвестный сообщил о "минировании" городской ТИК.

В Сумах участковая избирательная комиссия периодически прерывает работу для дезинфекции помещения для голосования. Все члены УИК и наблюдатели покидают помещение.

Напомним, 15 ноября проходит повторное голосование на местных выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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