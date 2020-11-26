НАБУ готовит задержание судей Окружного админсуда: подробности

После того, как главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка объявили в розыск, Национальное антикоррупционное бюро решило инициировать задержание судей ОАСК и обратилось за соответствующим разрешением к генеральному прокурору и Высшему совету правосудия.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия на задержание судей и их арест из-за того, что подозреваемые игнорируют вызовы в суд для рассмотрения вопроса об избрании им меры пресечения.

В НАБУ отмечают, что председатель ОАСК Павел Вовк не явился в суд 22, 29 октября, 5, 2 и 23 ноября. Детективы более 20 раз приходили и в ОАСК, и по месту жительства судьи для вручения повесток, но его там не было и 3 ноября Вовка второй раз объявили в розыск. Такое же поведение демонстрируют и другие подозреваемые судьи.

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"Поскольку отдельные подозреваемые в уголовном производстве, в частности председатель ОАСК, его заместитель и двое судей, систематически не появляются в орган предварительного расследования, детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП подали в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде залога. ВАКС неоднократно совершил вызовы этих подозреваемых для избрания меры пресечения, однако подозреваемые без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд", – говорится в сообщении.

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Напомним, 17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам. Их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе. В Генпрокуратуре раскрыли детали следствия по делу ОАСК.

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