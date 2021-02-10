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НАБУ начало расследование о закупке вакцин от коронавируса

10 февраля, 14:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновников Минздрава заподозрили в том, что вакцина для Украины может оказаться едва ли не самой дорогой в мире

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство относительно возможного искусственного завышения цены при приобретении вакцины. Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

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Он отказался назвать фамилии фигурантов дела и названия фирм, пока идет досудебное расследование.

"НАБУ действительно начало расследование в феврале. Начали несколько дней назад. Расследуется закупка вакцин… Подтверждаем, что эта информация соответствует действительности", – сказал Грищук.

В чем суть проблемы

В Совете общественного контроля сообщают, что речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по 17,85 долл. за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Сначала госпредприятие "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3 долл. и находилось на финальном этапе. Однако глава Минздрава Максим Степанов остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке вакцины Sinovac. Ее цена за одну дозу оказалась едва ли не самой высокой в мире.

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Как сообщали новости "Сегодня", началась процедура регистрации вакцины Sinovak для украинцев. Компания Lekhim имеет соглашение с Sinovac о поставке 5 млн доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 млн доз вакцины по схеме государственных закупок в первой половине 2021 года.

Ранее мы писали, что известно об этой китайской вакцине.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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расследование вакцина НАБУ

Источник: Сегодня

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