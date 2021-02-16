НАБУ объяснило, по чьей наводке расследует махинации с вакциной от COVID-19

В бюро говорят, что детективы не мешают покупать вакцину

Национальное антикоррупционное бюро действительно больше недели назад начало досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19.

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Об этом НАБУ сообщает в своем Telegram-канале.

По словам антикоррупционеров, основанием стало заявление генерального директора ГП "Медзакупки", сведения из которого детективы были обязаны и внесли в Единый реестр досудебных расследований. Детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, о котором указано в обращении.

НАБУ отмечает, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И никак не может являться препятствием для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации.

Антикоррупционеры также отметили, что детективы бюро не осуществляли никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал расследование НАБУ относительно вакцин и заявил, что это – один из инструментов информационной войны против него лично и его команды в Минздраве, направленный на срыв вакцинации в Украине.

Однако в Совете общественного контроля заявляли, что речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по 17,85 долл. за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

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