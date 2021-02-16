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НАБУ объяснило, по чьей наводке расследует махинации с вакциной от COVID-19

16 февраля, 21:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В бюро говорят, что детективы не мешают покупать вакцину

Национальное антикоррупционное бюро действительно больше недели назад начало досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19.

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Об этом НАБУ сообщает в своем Telegram-канале.

По словам антикоррупционеров, основанием стало заявление генерального директора ГП "Медзакупки", сведения из которого детективы были обязаны и внесли в Единый реестр досудебных расследований. Детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, о котором указано в обращении.

НАБУ отмечает, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И никак не может являться препятствием для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации.

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Антикоррупционеры также отметили, что детективы бюро не осуществляли никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал расследование НАБУ относительно вакцин и заявил, что это – один из инструментов информационной войны против него лично и его команды в Минздраве, направленный на срыв вакцинации в Украине.

Однако в Совете общественного контроля заявляли, что речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по 17,85 долл. за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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расследование Минздрав вакцина НАБУ Sinovac Медицинские закупки Украины

Источник: Сегодня

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